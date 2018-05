Côte d’Ivoire/ La gendarmerie de Sakassou s’ouvre aux populations autour d’un dîner

Sakassou, 06 mai (AIP) – Les autorités administratives, politiques, religieuses et la notabilité de Walèbo ont dîné, samedi, à la brigade de la gendarmerie de Sakassou pour renforcer les rapports entre hommes armés et populations et arroser les galons de cinq nouveaux promus dont le commandant. Toutes les autorités de la localité ont honoré de leur présence l’invitation à dîner du commandant de brigade, Tia Zalé André. La sobre cérémonie avait pour but de renforcer les liens et la collaboration avec les populations, « critères importants » pour aider la brigade dans sa mission de sécurité. (AIP) tni/aaa/cmas

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.