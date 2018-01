Côte d’Ivoire/ La formation des ressources humaines, principale orientation du ministère de la Santé en 2018

La formation des ressources humaine principale orientation du ministère de la Santé en 2018

Abidjan, 12 jan (AIP)- La formation des ressources humaines constituera la principale orientation du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique en 2018, a informé, vendredi, la 1ère responsable, Raymonde Goudou Coffie, présentant les perspectives de son département lors de la traditionnelle cérémonie d’échanges de vœux du Nouvel an avec ses collaborateurs. « L’année 2018 sera principalement orientée vers le renforcement de la formation initiale et continue des ressources humaines de santé pour parvenir à un véritable changement de mentalité et de comportement », a déclaré la ministre, se félicitant des acquis enregistrés au cours de celle écoulée et qui font qu’au niveau des performances du système de santé ivoirien, tout va pour le mieux, même si...

