Côte d’Ivoire/ La formation de 500 jeunes à l’entrepreneuriat reportée sine die à Séguéla

Une vue de la salle devant abriter la formation sur l'entrepreneuriat à Séguéla

Séguéla, 07 fév (AIP) – La formation de 500 jeunes de Séguéla (Centre-ouest, région du Worodougou) à l’entrepreneuriat qui devait se dérouler de mardi à jeudi a été reportée sine die, faute de participants dont seulement une quarantaine ont daigné se présenter au lancement de l’activité à la salle de réunions de la préfecture, a constaté l’AIP. « Ce n’est que partie remise. Nous devons prendre conscience que nous avons un rôle important à jouer dans le développement de la Côte d’Ivoire. Il nous faut donc amener les autres à changer de mentalité parce que ce qu’on apprend, c’est pour nous et on l’a pour toujours », a fait savoir le directeur régional de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi des jeunes et du Service civique, Yara Senin, qui a...

