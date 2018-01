Côte d’Ivoire / La fondation Tony Elumelu lance la 4e édition de son concours d’entrepreneuriat

La fondation Tony Elumelu lance la 4e édition de son concours d’entreprenariat

Abidjan, 03 jan (AIP) – La fondation Tony Elumelu (TEF), organisme philanthropique, a lancé la 4e édition de son concours de soutien à l’entrepreneuriat, annonce un communiqué transmis mardi à l’AIP. Cette sélection intègre le programme de développement de l’entrepreneuriat initié par la fondation consistant à engager 10 millions de dollars, soit plus de cinq milliards de francs CFA sur 10 ans dans l’identification, la formation, l’encadrement et le financement de 10 000 entrepreneurs africains à l’horizon 2024. Pour l’édition 2018, 1 000 entrepreneurs au total seront sélectionnés en fonction de la viabilité de leur projet notamment l’opportunité de marché, la compréhension financière, l’évolutivité, le leadership et les...

