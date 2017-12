Côte d’Ivoire / La fondation Life Builders offre des vivres à 300 familles démunies d’Attécoubé

Don en vivres à des familles démunies d'Attécoubé par la fondation Life Builders

Abidjan, 29 déc (AIP) – La fondation Life Builders a offert des vivres à 300 familles démunies ce vendredi, à la marie annexe de la commune d’Attécoubé en vue de leur permettre de passer les fêtes de fin d’année dans la joie et la quiétude. Ces dons composés de riz, de boîtes de sardines, d’huile, de sucre, de pattes alimentaires et de cubes d’assaisonnement ont pour objectif selon la présidente de la fondation, Nadia Diakité, «de susciter la solidarité et la générosité de tout un chacun envers les personnes vulnérables, en détresse ». Elle a ajouté que son institution veut apporter une bouffée d’air aux personnes les plus démunies en organisant la première édition de la solidarité placée sous le thème » Un peu de...

