Côte d’Ivoire/ La fondation ICA reçoit un appui financier d’une banque nationale

Le directeur général de la SIB, Daouda Coulibaly, remettant le chèque au président de la Fondation ICA, Nazaire Gounongbé

Abidjan, 23 déc (AIP)- Un chèque d’un montant de 10 millions de francs CFA a été remis par une banque ivoirienne à la fondation de l’Institut de cardiologie d’Abidjan (ICA), à l’occasion d’une double cérémonie de remise du chèque et d’un arbre de Noël organisé au profit des enfants malades du cœur. Pour le directeur général de la Société ivoirienne de banque (SIB), Daouda Coulibaly, cet appui se situe, comme à l’accoutumée, dans la droite ligne de l’accompagnement de son établissement financier à l’ICA initié depuis cinq années et apporter un brin de soulagement et de gaieté aux enfants malades du coeur. « Nous sommes très heureux d’être là pour passer un bout de temps avec ces enfants et accompagner l’ICA dans ce qu’il fait »,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.