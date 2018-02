Côte d’Ivoire/ La Foire industrielle et commerciale du Mexique se tiendra en mai

Le commissaire général de la Foire industrielle, commerciale et artisanale du Mexique en Côte d’Ivoire.

Abidjan, 27 fév (AIP) – La Foire industrielle, commerciale et artisanale du Mexique en Côte d’Ivoire, aura lieu dans la première semaine du mois de mai, a annoncé le Commissaire général de l’événement, Seydou Koné. Cette foire a été initiée pour permettre aux hommes et femmes d’affaires mexicains d’avoir accès au marché ivoirien et à celui de la CEDEAO mais aussi, pour permettre aux industriels ivoiriens de pénétrer le marché mexicain et latino-américain. « ExpoMexico 2018 » verra une affluence d’une centaine d’industriels et d’autres investisseurs sur les bords de la lagune Ebrié, a-t-on appris. Pour les organisateurs, cette année, il ne s’agira pas d’une démarche théorique, mais d’une exposition-vente des produits et du savoir-faire...

