Côte d’Ivoire/ La FIRA.PE organise sa 235ème randonnée pédestre à Gagnoa

Les randonneurs lors du Fitness à la place Laurent Gbagbo (Photop Aip 05/05/2018)

Gagnoa, 06 mai (AIP)- La Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et du bien-être pour tous (FIRA.PE) a organisé sa 235ème randonnée pédestre, samedi à Gagnoa, pour exhorter la population à la pratique du sport. « C’est le sacrément de la cohésion sociale », a assuré Mme Essan Marie Laure, la présidente de la FIRA.PE. Elle s’est réjouie de la participation de plus de 200 personnes dont les autorités administratives ainsi que des hommes et femmes de toutes les couches sociales à cette marche de sept kilomètres. Entre autres vertus, la pratique régulière de la randonnée pédestre oxygène le corps, travaille la silhouette, réduit grandement les risques de maladies cardiovasculaires et métaboliques. La Fédération ivoirienne des randonnées pédestres...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.