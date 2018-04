Côte d’Ivoire/La FESCI célèbre la deuxième « Journée nationale de l’élève et de l’étudiant »

La journée nationale de l'élève et de l'étudiant de Côte d’Ivoire a eu lieu samedi pour la deuxième fois à l'université Félix Houphouët Boigny de Cocody (Abidjan).

Abidjan, 21 avr (AIP) – La Fédération estudiantine et scolaire de la Côte d’Ivoire (FESCI) a célébré, samedi, la deuxième « Journée nationale de l’élève et de l’étudiant » de Côte d’Ivoire, lors d’une cérémonie à l’université Félix Houphouët Boigny de Cocody (Abidjan). Cette Journée marque aussi le 28ème anniversaire de la FESCI née en 1990 à la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2, a relevé le secrétaire général national de la FESCI, Assi Fulgence, en présence de plusieurs de ses prédécesseurs ayant dirigé cette association estudiantine, notamment Martial Ahipaud, Blé Guiraho Yayoro Karamako, Eugène Djue, Augustin Mian. C’est » l’âge de la maturité et la responsabilité », a-t-il dit. » Notre...

