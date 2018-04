Côte d’Ivoire/ La DVS sensibilise les élèves à la paix au lycée moderne de Port-Bouët

Les

Abidjan, 26 avr (AIP)- La Direction de la vie scolaire (DVS ) du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement professionnel et de la Formation professionnelle a organisé jeudi , au lycée moderne d’Abidjan Port-Bouët une activité de sensibilisation à la paix. Axée sur la devise de la Côte d’Ivoire à savoir Union-Discipline-Travail, l’activité a d’abord eu un volet sportif qui a permis aux élèves de pratiquer des sports collectifs et individuels tels le relais 4×100 mètres et le saut en hauteur. Quant à la conférence prononcée par le nouvelliste, dramaturge, essayiste et professeur de philosophie à l’université Josué Guébo, sur la devise de la Côte d’Ivoire, elle avait pour objectif de vulgariser la devise ivoirienne et de la renforcer dans...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.