Côte d’Ivoire/ La DRENET-FP de Soubré s’enrichit de trois nouvelles inspections primaires

Soubré, 05 mars (AIP)- Trois nouvelles Inspections d’enseignement préscolaire et primaire (IEPP) viennent d’être créées dans la direction régionale de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (DRENET-FP) de Soubré, a annoncé vendredi, le directeur, Silué Lacina, lors de la réunion de régulation des chefs de service. Il s’agit pour le département de Buyo de l’IEPP Buyo 2, de l’IEPP Oupoyo pour Méagui et L’IEPP Mayo pour la sous-préfecture de Liliyo, de la commune rurale de Mayo et de Bakayo. Ce sont, au total, 72 nouvelles circonscriptions d’Enseignement préscolaire et primaire qui ont été créées par le ministère. (AIP) km/ena/fmo

