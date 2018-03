Côte d’Ivoire/ La directrice centrale échange avec le prochain invité de la « Tribune AIP »

La directrice centrale de l'AIP, Mme Barry Sana échangeant avec l'Inspecteur général adjoint du Trésor, Touré Kassoum, le lundi 05 mars 2018 au siège de l'AIP (Photo/AIP: Joseph Abouo).

Abidjan, 05 mars (AIP) – La directrice centrale, Barry Sana Oumou, a échangé lundi avec le prochain invité de la « Tribune de l’AIP » prévue mercredi. Entourée de quelques proches collaborateurs , Mme Barry a présenté à l’Inspecteur général adjoint du Trésor public, Touré Kassoum, l’Agence ivoirienne de Presse (AIP) avant de lui remettre quelques documents sur le fonctionnement de l’Agence. En réponse, M. Touré a remercié la directrice centrale pour le choix porté sur sa modeste personne en tant que citoyen lambda, pour venir donner son avis et son point de vue sur l’actualité nationale et internationale. Il a promis de tout mettre en œuvre pour mériter le choix porté sur sa personne. La « Tribune » de l’AIP est un forum d’échange et d’information...

