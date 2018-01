Côte d’Ivoire/ La directrice centrale de l’AIP fière de ses agents

Cérémonie de présentation de voeux suivie des félicitation de Madame la directrice aux lauréats 2017, le samedi 13 janvier 2018 à Green Valley.

Abidjan, 14 jan (AIP)-La directrice centrale de l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP), Sana Barry Oumou a affirmé samedi, au cours d’une cérémonie de présentation de vœux, être fière de ses agents pour le travail accompli et leur volonté de faire mieux pour l’année 2018. « Je suis très fière des agents de l’AIP. On a été honoré par de grands prix. Je félicite tout le monde sur la rédaction d’Abidjan », a dit Mme Sana, pendant qu’elle remettait des présents aux agents qui ont reçu des prix en 2017. Encourageant et félicitant les lauréats, la première responsable de l’AIP a invité l’ensemble des agents à s’intéresser aux prix car cela rehausse l’image et la notoriété de l’agence. « Les prix engagent l’AIP davantage au travail et c’est bon...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.