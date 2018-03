Côte d’Ivoire/ La direction régionale de la culture et de la francophonie du Bounkani dresse son bilan

La Direction régionale de la Culture et de la Francophonie du Bounkani

Bouna, 02 mars (AIP)-Le Directeur régional de la Culture et de la Francophonie du Bounkani, Kpan Ernest, a présenté jeudi, lors d’un entretien accordé à l’AIP, le bilan des activités menées par sa structure au cours de l’année 2017. L’année 2017 a été meublée d’une douzaine d’activités aussi riches que variées menées tant dans le Bounkani qu’à l’extérieur de cette région, a fait remarquer d’entrée de jeu, le directeur régional. Parmi les actions des grandes envergures réalisées dans le Bounkani par sa structure, il a évoqué d’abord et principalement la participation à l’organisation de l’édition 2017 de la fête de l’igname à Bouna, les 3 et 4 octobre dernier. Et à cet effet, il est à...

