Côte d’Ivoire/ La direction générale de l’ANADER offre des cadeaux aux enfants des agents de Daloa

Les enfants en présence du père Noël, de la directrice générale adjointe de l'Anader et de ces collaborateurs

Daloa, 22 déc (AIP) – La directrice générale adjointe, Mme Aphing-Kouassi Nicole, a remis, vendredi, des cadeaux aux enfants des agents de l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER) de Daloa, afin de soutenir les agents et leur permettre à leurs progénitures de bien se divertir pendant cette fête de Noël. Cette remise de cadeau s’inscrit dans le cadre de l’arbre de Noël tournant initié par la direction générale de l’ANADER qui est à sa troisième édition. Mme Aphing-Kouassi a félicité ses collaborateurs qui ont réussi en cette année 2017 à surmonter les contraintes de l’entreprise et à réaliser avec efficacité la mission de l’agence. Des poésies, des chants, des ballets et des sketches ont été présentés par les enfants de Daloa...

