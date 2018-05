Côte d’Ivoire/ La direction départementale de la Jeunesse de Tabou lutte contre les grossesses en milieu scolaire

Campagne de sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire à Tabou

Tabou, 06 mai (AIP )- La direction départementale de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi des jeunes et du Service civique de Tabou a organisé une campagne sur les grossesses en milieu scolaire dont les derniers chiffres livrés par les établissements secondaires de Tabou font état de 66 cas. « Selon les dernières statistiques en notre possession, 32 cas de grossesses ont déjà été enregistrés au Lycée moderne Barou Adjehi Valentin de Tabou et 34 cas dans les trois établissements privés de la ville soit au total 66 cas de grossesses dans les établissements secondaires de Tabou à ce jour « , a déploré, jeudi, le directeur départemental, Sekana Doumbia. Selon M. Doumbia, la vulnérabilité des adolescents et jeunes face aux grossesses précoces et au VIH/Sida demeurent...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.