Côte d’Ivoire/ Ouverture des 2è journées promotionnelles des matières scientifiques à Abidjan

La deuxième édition des Journées d’excellence scientifique officiellement lancée

Abidjan, 09 fév (AIP) – L’ONG Education, formation, développement et vie (EFODEV) Côte d’Ivoire a procédé jeudi, au siège de l’Unesco, à Abidjan, au lancement officiel de la deuxième édition des journées scientifiques, en vue d’aider à la promotion des matières scientifiques dans les établissements scolaires. Cette seconde édition née du succès de l’édition 2017, est élargie aux élèves du CP1 au CM2, de la 6ème à la Terminale et aux étudiants de la 1ère et 2ème année des universités publiques et privées, a indiqué le président d’EFODEV-CI, Bertin Any Kouakou, en présence des responsables d’établissements et des structures partenaires. M. Any Kouakou a précisé que la phase de sélection consiste à retenir les six meilleurs garçons et filles...

