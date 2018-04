Côte d’Ivoire/ La demi-finale du concours inter-écoles du débat contradictoire de jeudi à vendredi dans la Marahoué

Bouaflé, 18 avr (AIP)- La demi-finale du concours inter-écoles de la non violence par le débat contradictoire aura lieu dans les départements de Zuénoula et Sinfra respectivement jeudi et vendredi, à 14H30, selon un document parvenu à l’AIP. Quatre établissements, à savoir le collège Olympe de Zuénoula, le lycée moderne 1 de Bouaflé, le collège la Référence et le lycée Municipal de Sinfra prennent part à cette compétition qui s’organise autour de deux thématiques qui sont « L’éducation à la sexualité peut-elle prévenir les grossesses en milieu scolaire ? » et « Qui sont les responsables des grossesses en milieu scolaire ?». Ce concours, initié par l’ONG Mauko éducation et développement (OMED), est placé sous le patronage du président du Conseil régional...

