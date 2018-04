Côte d’Ivoire/ La décharge publique d’Akouédo fermée en juillet (Autorité)

La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Ouloto en visite de chantier sur le centre de transfert d’Anguédédou dans le district d'Abidjan

Abidjan, 24 avr (AIP)- La décharge publique d’Akouédo, dans la commune de Cocody, à Abidjan, va fermer en juillet, ses portes à tout trafic lié aux ordures ménagères et assimilées, a annoncé mardi, la ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto. « Dans le cadre de la mise en route de la nouvelle dynamique de gestion moderne des déchets, nous avons un plan d’urgence qui nous permettra de procéder à la fermeture de la décharge publique d’Akouédo et nous estimons la date de fermeture d’Akouédo pour le mois de juillet », a déclaré Anne Ouloto, lors d’une visite de chantier. Elle a expliqué que, en prélude à cette fermeture, des infrastructures modernes, notamment des centres de groupage, des centres de transferts...

