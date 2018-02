Côte d’Ivoire/ La croix blanche internationale initie la médecine de proximité à Gagnoa

Le missionnaire Tadjéré Sorokouéhi, et le gouverneur Ouédraogo Tahirou président de la croix blanche internationale, sont au service des pauvres (Photo Aip Gagnoa 26/02/2018)

Gagnoa, 26 fév (AIP)- L’Ong La croix blanche internationale, organisme spirituelle humanitaire indépendant, initie depuis 2018 à Gagnoa, la médecine dite de proximité, notamment par la formation des gardes-malades, auxiliaires en gériatrie et aides-soignants, veillant sur des personnes paralysées notamment, dirigée par le missionnaire Tadjéré Sorokouéhi, président de ladite institution. Nombreux sont les parents, victimes d’accidents vasculaire cérébral, de difficultés physiques et physiologiques de tous ordres et/ou appartenant à la catégorie des personnes du troisième âge, qui ont un besoin en suivi et accompagnement permanent. Du fait de déficit en personnels qualifiés, le besoin n’est pas toujours satisfait chez les patients, a déploré le missionnaire Tadjéré. Une...

