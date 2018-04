Côte d’Ivoire / La Côte d’Ivoire, l’un des moteurs de la croissance en Afrique de l’Ouest, selon un rapport de la Banque mondiale

Abidjan, 18 avr (AIP) – La Côte d’Ivoire fait partie des pays ayant une croissance solide et évolue à un rythme assez élevé, selon le rapport Africa’s Pulse, une analyse semestrielle de l’état des économies africaines réalisée par la Banque mondiale. D’après le rapport présenté mercredi, au siège de la l’institution financière de Bretton Woods, à Washington, via la visioconférence, les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), avec la Côte d’Ivoire et le Sénégal en tête, conserveront une croissance solide soutenue par des investissements infrastructurels. « Des pays comme la Côte d’Ivoire qui croissent à un taux supérieur à 7%, malgré la baisse du prix du cacao, leur matière première principale. Cela illustre que...

