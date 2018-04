Côte d’Ivoire/ La coopérative Yawoubé d’Aniassué enregistre 1 161 nouveaux adhérents

Les délégués majeurs des sept nouvelles sections de CAYAWA en compagnie du PCA, Karim Sermé (en costume)

Abengourou, 26 avr (AIP)- La société coopérative Yawoubé d’Aniassué (CAYAWA) a enregistré 1 161 nouveaux adhérents au cours de l’année 2017, a révélé mercredi le président du conseil d’administration de cette organisation professionnelle agricole, Karim Sermé. « De 1 471 en 2016, le nombre des membres de CAYAWA est passé à 2 632 à ce jour, soit 1 161 personnes de plus », a déclaré M. Sermé. Pour lui, cela témoigne de la vitalité et de la bonne santé de la structure dont il a la charge. Il a révélé, par ailleurs, la création de sept nouvelles sections portant le nombre total des sections de la coopérative à 23. Il s’agit, notamment, des sections d’Adaou, Amélékia, Assidjan, Affalikro, Elinso, Assakro 2 et Assakro 3. Les délégués majeurs de ces nouvelles...

