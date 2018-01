Côte d’Ivoire/ La convention d’exploitation de la mine de Bonikro (Hiré) renouvelée

Echange de documents entre le Ministre Jean Claude Brou et le représentant de la Compagnie minière de Hiré

bidjan, 1er jan (AIP)- L’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le ministre de l’Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou et la société LGL MINE-CI SA du groupe Newcrest, représentée par son Président directeur général, Stephen Perkins, ont procédé récemment au renouvellement de la Convention portant sur l’exploitation de la mine d’or de Bonikro, dans le département de Hiré. Cette cérémonie est intervenue vendredi, selon une note d’information transmise à l’AIP, qui précise que ladite Convention a pour objet d’assurer une stabilité fiscale pendant l’exploitation tout en assurant des recettes justes à l’Etat. Le renouvellement de la Convention se fait dans le cadre du nouveau Code minier adopté en 2014 et permettra à la société de poursuivre l’exploitation...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.