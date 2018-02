Côte d’Ivoire/ La contribution des professionnels des médias sollicitée pour l’éradication des MTN-CP

La contribution des professionnels des médias sollicitée pour l'éradication des MTN-CP

Abidjan, 07 fév (AIP)–La contribution des journalistes et professionnels des médias est sollicité dans la lutte pour l’éradication des Maladies tropicales négligées à chimiothérapies préventives (MTN-CP), lors d’un atelier de renforcement de capacités, organisé mercredi, à la maison de la presse au plateau. « Nous attendons de vous journalistes une entière implication pour une meilleure sensibilisation et une communication à travers vos organes de presse avant, pendant et surtout après la campagne de distribution de médicaments en masse », a exhorté le directeur général de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr Dagnan Simplice, lors de cet atelier initié par le programme national de lutte contre les MTN-CP, l’USAID, à travers le projet End...

