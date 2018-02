Côte d’Ivoire/ La communication dans le couple enseignée à la maison papale de la Basilique

Célébration de la fête de la Saint-Valentin à la maison papale de la basilique notre dame de la paix de Yamoussoukro

Yamoussoukro, 11 fév (AIP) -Dans le cadre des festivités de la Saint-Valentin, la Basilique Notre dame de la paix de Yamoussoukro a organisé dans la nuit du samedi à la maison papale, la fête des amoureux au cours de laquelle les couples invités ont reçu un enseignement sur l’importance de la communication dans le couple pour réussir leur projet de communauté de vie profonde et d’amour. La célébration de la Saint-Valentin à la basilique avait pour thème « Comme aux noces de Canaan célébrons, l’amour avec Jésus et Marie ». Elle a réuni plus de 60 couples et personnes en quête d’une âme sœur. Le président du Conseil pastoral de la Basilique M Traoré a expliqué à l’occasion aux couples réunis au nom de l’amour, que la communication est la base de la...

