Côte d’Ivoire/ La communauté villageoise de Gouatifla (Zuénoula) invitée au civisme

Le sous préfet central de Zuénoula entouré du lieutenant des eaux et forês et de la directrice départementale de l'agriculture et du développement durable

Zuénoula, 17 avr (AIP)-Le sous-préfet de Zouénoula, Sélé Gouanou Serge Claver, dans le cadre des activités de la Mutuelle des ressortissants de Gouatifla (MUREGO), a prononcé une conférence au cours de laquelle il a entretenu les populations sur les sujets d’actualités et les a invités au civisme. Au cours de cette rencontre, le sous-préfet de Zuénoula a instruit les populations sur les actes administratifs et la gestion que l’administration fait des villages. Le représentant de l’État a surtout insisté sur l’incivisme ou la rébellion contre les édifices et les symboles de l’État en cours depuis un certain temps dans le pays. Il a invité les populations de Zuénoula à respecter les chefs de village et surtout les représentants de l’État. En...

