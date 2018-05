Côte d’Ivoire / La CNRCT sollicite « la collaboration harmonieuse » du ministère de la Justice dans la gestion des conflits

Le directoire des Rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire

Yamoussoukro, 5 mai (AIP) – La Chambre des Rois et Chefs traditionnels de Côte d’Ivoire (CNRCT) a sollicité l’expertise du ministère de la Justice et des Droits de l’homme en vue d’une collaboration « harmonieuse et fructueuse » qui devra davantage renforcer la cohésion et la paix. Le président du directoire de la CNRCT, Sa majesté Awoulae Tanoé Amon Paul Désiré recevant jeudi au siège de la CNRCT à Yamoussoukro le garde des Sceaux ministre de la Justice et des Droits de l’homme Sansan Kambilé a rappelé que les Rois et chefs traditionnels sont désormais investis du règlement des conflits dans un cadre non-juridictionnel. Il a fait remarquer que face aux enjeux et la mission assignée aux Rois et chefs traditionnels, il apparaît opportun, et...

