Côte d’Ivoire/ La CNDHCI veut tendre vers une meilleure application des décisions des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l’homme

Les participants à l'atelier sur le thème, "L’application des décisions des mécanismes régionaux et internationaux ", à la CNDHCI

Abidjan, 26 avr (AIP)- La commission nationale des droits de l’homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) veut parvenir à un meilleur cadre de coopération et de collaboration avec la société civile en vue d’une meilleure application des décisions des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l’homme. Sa présidente Namizata Sangaré a procédé, à cet effet, jeudi ,au siège de la commission à Abidjan, à l’ouverture d’un atelier de renforcement des capacités portant sur le thème, « L’application des décisions des mécanismes régionaux et internationaux », regroupant des partis politiques, la Commission électorale indépendante (CEI), l’Assemblée nationale, les organisations de la société civile. « Aujourd’hui, les processus de prise de décisions...

