Niakara, 11 jan (AIP)– La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a initié mercredi, une rencontre avec les personnes défavorisées de Niakara afin de leur expliquer le concept « d’indigent » et leur prise en charge dans le cadre de la mise en œuvre de la Couverture maladie universelle (CMU). Les chefs traditionnels et les responsables de jeunesse et de femmes, venus des localités villageoises du département de Niakara, ont participé à cette rencontre mercredi au foyer des jeunes de la ville chef-lieu. Au cours de cette séance de travail, il a été question de soumettre à la sagacité des participants issus de chaque village du département de Niakara, les résultats d’une enquête, menée localement de juin à novembre 2017, auprès de 50 000...

