Côte d’Ivoire / La CIJP présente le résultat de ses délibérations au ministre Bruno Koné

Abidjan, 19 jan (AIP) – La commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication (CIJP) a présenté vendredi les résultats de ses délibérations au ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné. Selon le président de la CIJP, Abdoulaye Villard Sanogo, la commission au terme de 10 séances de délibération a délivré 804 cartes sur 868 demandes, dont 547 cartes de journaliste professionnel et 257 cartes de professionnel de la communication. Sur les 547 cartes de journaliste, 502 cartes ont été renouvelées et 45 ont été attribuées. Au titre des cartes de professionnel de la communication, 180 cartes ont été renouvelées, et 77 ont été attribuées. Ces...

