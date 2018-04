Côte d’Ivoire / La CIE va réhabiliter six écoles primaires à l’intérieur du pays

Abidjan, 19 avr (AIP) – La Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) prévoit la réhabilitation de six écoles primaires dans des villes de l’intérieur au titre de l’année 2018, conformément à son « ambition d’œuvrer au développement du pays et à la valorisation des performances du système éducatif ivoirien ». Ce projet a démarré avec la livraison d’une école primaire totalement réhabilitée dans le département de Soubré, dans la région de la Nawa, le 7 avril, au bénéfice de plus de 400 enfants, indiqué une note d’information de l’entreprise parvenue à l’AIP jeudi. D’autres établissements primaires, en réhabilitation à Dimbokro, Abengourou, Daloa, Man et Korhogo, seront livrés aux populations bénéficiaires dans les jours à venir....

