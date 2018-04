Côte d’Ivoire/ La CIE offre des vivres et non vivres à un orphelinat de Bouaké

La remise des dons à l'orphelinat Notre Dame des sources

Bouaké, 25 avr (AIP)-La Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) a offert, mardi, à Bouaké, des vivres et non vivres notamment, des couches pour bébés, du lait, des pâtes alimentaires et des sacs de riz à l’orphelinat Notre Dame des Sources. Le directeur régional, Roland Koffi, a indiqué la CIE a fait ce don pour montrer qu’elle est une entreprise citoyenne qui se veut plus proche des populations. Ce geste s’inscrit dans le cadre de la campagne «entre vous et nous», lancée à Bouaké, le 14 avril et qui vise à rapprocher davantage la CIE de sa clientèle à travers des échanges dont l’objectif est de collecter des informations auprès des populations afin d’améliorer la qualité du service. La collaboratrice de la directrice de l’orphelinat, Pautel Claudia, salue...

