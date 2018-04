Un spectacle lors du FEMUA 11

Abidjan, 26 avr (AIP)- La Compagnie ivoirienne d’électricité, partenaire de la 11ème édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA 11), tenue du 17 au 22 avril à Abidjan et à Korhogo, se dit « fière d’avoir accompagné» ce grand rendez-vous culturel porteur de « valeurs d’excellence ». « La CIE et le FEMUA partage la même vision, celle d’être au service des populations, l’une dans le domaine de l’électricité et l’autre sur le plan culturel et social. En tant qu’entreprise citoyenne, la CIE est fière d’accompagner et le FEMUA, ce festival qui porte des valeurs d’excellences et véhicule des messages forts et noble à l’endroit de la jeunesse », a confié à l’AIP, mercredi, la responsable des relations presse de l’entreprise,...

