Côte d’Ivoire/ La CIE en guerre contre les branchements anarchiques à Tabou

Tabou, 1er mars (AIP)- La direction régionale de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE ) de San Pedro a effectué, vendredi, une descente dans la ville de Grabo (département de Tabou ) dans le cadre d’un contrôle inopinée dans la localité, qui a abouti à la découverte de plusieurs branchements anarchiques dont les auteurs ont été arrêtés et mis à la disposition de la justice, a constaté l’AIP. Cette opération, au dire des responsables de la direction régionale, va s’étendre sur plusieurs mois et a pour objectif d’effectuer des contrôles dans toutes les localités de la région de San Pedro qui compte les départements de San Pedro et de Tabou. (AIP) bb/kg/akn/fmo

