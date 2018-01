Côte d’Ivoire/ La célébration de la femme harriste au centre d’un rassemblement religieux à Oumé

Oumé 30 jan (AIP) -La célébration de la femme harriste était au centre d’un rassemblement des fidèles chrétiens de l’Eglise harriste d’Oumé au quartier Gota-baoulé, dimanche. Cette rencontre a donné l’opportunité aux femmes de faire la lecture des annonces, des textes bibliques, et de prodiguer le message ainsi que de célébrer leur foi avec des chorales constituées exclusivement des personnes de la gente féminine. La prédicatrice Agnés Dalo a sensibilisé la femme chrétienne harriste à plus de responsabilité conjugale. « Femme Harriste, ne laisse pas les méchants faire de ta maison leur lieu de divertissement et leur salle de réunions nocturnes. Redouble de vigilance dans la prière et l’obéissance car le diable assaillant est tout près de toi », a-t-elle...

