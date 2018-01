Côte d’Ivoire/ La CEI engage des pourparlers avec le Gouvernement sur le chronogramme des opérations électorales

La CEI présente ses voeux du Nouvel an au président Youssouf Bakayoko (Abidjan, le 09/01/2018)

Abidjan, 09 jan (AIP) – Le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Youssouf Bakayoko a déclaré mardi que la CEI a engagé, avec le Gouvernement, depuis plusieurs semaines, des pourparlers pour arrêter le chronogramme officiel de ses différentes opérations électorales, y compris celle de la révision et mise à jour de la liste électorale, en même temps que les budgets correspondants. S’exprimant à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de Nouvel an, Youssouf Bakayoko, M. Bakayoko a confirmé que l’Institution aura à organiser cette année, les élections des conseillers régionaux, des conseillers municipaux et celle inédite des Sénateurs. Et ce, sans s’engager sur un calendrier, énonce un communiqué de presse. Pour...

