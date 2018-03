Côte d’Ivoire/ La campagne hévéa 2018 officiellement lancée

De l'hévéa prêt pour la commercialisation

Abidjan, 06 mars (AIP)- L’Association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire (APROMAC) a procédé, mardi, au lancement officiel de la campagne hévéa 2018. Lors d’une cérémonie, au Club House sis à Cocody Deux Plateau Vallons, du Fonds de développement hévéa (FDH), la structure en charge du pilotage des activités, a dressé le bilan de l’année écoulée et présenté les perspectives pour celle en cours. A en croire le secrétaire exécutif, Albert Koffi Konan, il est prévu en 2018 un appui aux populations pour la création de 5000 ha d’hévéa, et la formation de près de 2500 agents aux bonnes pratiques agricoles, soulignant que de 2009 à 2017, 121.289 ha ont été créés et 2057km de route ont bénéficié d’ reprofilage lourd et léger. Le...

