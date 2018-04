Côte d’Ivoire/ La campagne de vérification des instruments de mesure lancée à Odienné

Odienné, 26 avr (AIP)-Le directeur régional du Commerce, de l’Artisanat et des Petite et moyennes entreprises (PME), Zohou Boly Djalmar a procédé, jeudi, à Odienné, au lancement de la campagne de contrôle et de vérification des instruments de mesure pour lutter contre la vie chère dans la région du Kabadougou, du Folon et du Bafing. «A compter d’aujourd’hui, j’invite tous les commerçants utilisateurs d’instruments de mesure, à faire vérifier leurs instruments. Ces instruments de vente qu’ils utilisent, sont l’objet et des moyens de transaction. Nous souhaitons que ces instruments soient fiables. De sorte que le consommateur qui paie le carburant pour 10 000 francs CFA, reçoive effectivement la quantité de carburant qu’il attend », a indiqué le directeur...

