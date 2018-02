Côte d’Ivoire/ La BRVM va organiser des roadshows internationaux

Le DG de la BRVM, Edoh Kossi Amenounvé

Abidjan, 28 fév (AIP) – La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’Afrique de l’Ouest (BRVM) va organiser des roadshows internationaux qui se tiendront sur trois continents, dans trois des plus grandes places financières mondiales, Johannesburg, Londres et New York. La BRVM donnera le coup d’envoi de ses Journées d’investissement (BRVM Investment Days) 2018 à Johannesburg, le 14 mars. Le roadshow se déplacera successivement à Londres le 2 mai et à New York, le 20 septembre, indique un communiqué de l’institution transmis, mercredi, à l’AIP. Les « BRVM Investment Days » seront pour les investisseurs potentiels, l’occasion de rencontrer le directeur général de la BRVM, Dr Edoh Kossi Amenounve ainsi que les directeurs généraux des sociétés cotées comme...

