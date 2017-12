Côte d’Ivoire / La brigade de gendarmerie de Bocanda a un nouveau commandant

- L’adjudant Kpakpo Ouye David a été promu commandant de brigade de Gendarmerie de Bocanda

Bocanda, 26 Déc (AIP) – L’adjudant Kpakpo Ouye David a été promu commandant de la brigade de Gendarmerie de Bocanda en remplacement à l’Adjudant Chef, Fahe Touré Jean-Baptiste, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. La passation des charges entre l’ancien et le nouveau commandant a eu lieu samedi, dans la cour de la brigade, en présence du secrétaire général de préfecture Addoh Tano, du Commandant de la compagnie de Dimbokro, le chef d’escadron Fofana Tiémoko. L’adjudant Kpakpo sera secondé dans sa tâche par l’adjudant Coulibaly Dramane, ancien Commandant adjoint de la Brigade. Le chef d’escadron Fofana Tiémoko a loué les qualités morales et professionnelles du nouveau commandant et l’a exhorté à assurer la continuité...

