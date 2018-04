Côte d’Ivoire / La Banque mondiale annonce un taux de croissance positif de 3,1% pour l’Afrique en 2018

Abidjan, 18 avr (AIP) – Le taux de croissance de l’Afrique devrait s’accélérer à 3,1% en 2018, et s’établir à une moyenne de 3,6% en 2019-2020, contre 1,5 % en 2016 et 2,6 % en 2017, selon la nouvelle édition d’Africa’s Pulse, une analyse semestrielle de l’état des économies africaines réalisées par la Banque mondiale. « La croissance a rebondi en Afrique subsaharienne, mais pas assez rapidement. Nous sommes encore loin des niveaux d’avant la crise », a souligné l’économiste en chef de la Banque mondiale pour la Région Afrique, Albert Zeufack, lors du lancement, mercredi, de ce rapport via une visioconférence depuis le siège de l’institution à Washington. Pour M. Zeufack, cette croissance n’est pas suffisante pour éradiquer le taux de pauvreté dans...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.