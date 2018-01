Côte d’Ivoire/ La BAD présente ses priorités 2018 pour l’Afrique

Le président de la BAD, Akinwumi Adesina (Archives)

Abidjan, 17 jan (AIP) – La Banque africaine de développement a présenté mercredi, à son siège au plateau, l’édition 2018 de son rapport annuel intitulé « Perspectives économiques en Afrique », pour fournir des chiffres sur les résultats et perspectives macroéconomiques dans l’ensemble du continent. Le rapport « Perspectives économiques en Afrique » a fournit des clés pour décrypter et comprendre les multiples réalités socioéconomiques des pays africains grâce à des évaluations régulières, rigoureuses et comparatives. Il propose les analyses des économistes de la Banque concernant le développement économique de l’Afrique au cours de l’année écoulée et pour les prochaines années. Il s’agit d’une analyse rigoureuse et exhaustive de l’état de...

