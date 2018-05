Côte d’Ivoire/ La BAD et la Société civile planchent sur l’industrialisation de l’Afrique

Forum de la Société civile 2018

Abidjan, 07 mai (AIP)- La Banque Africaine de Développement (BAD) et des membres de la Société civile planchent sur l’industrialisation de l’Afrique, au tour d’un forum qui se tient, du lundi au mercredi, au siège de l’institution bancaire à Abidjan. L’objectif de ce Forum vise à définir les rôles et les responsabilités de la société civile en vue d’une industrialisation durable et inclusive de l’Afrique. Pour Mamadou Cissokho, membre du Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA), les Petites et moyennes entreprises (PME) et les Petites et moyennes industries (PMI) doivent se développer avec l’appui des gouvernements et de la BAD. « Ce que nous demandons à la banque, c’est qu’elle s’engage auprès des...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.