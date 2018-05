Côte d’Ivoire/ La 8è édition de la semaine africaine de la vaccination lancée à Abidjan

La ministre de la sante de l’hygiène publique, Goudou Raymonde Coffi, au lancement de la 8 édition de la semaine africaine de la vaccination

Abidjan, 07 mai (AIP) – La ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Raymonde Goudou Coffie, a procédé, lundi, au lancement de la 8è édition de la semaine africaine de la vaccination couplée à la première édition de la campagne de promotion du programme élargi de vaccination (PEV). Ces célébrations « démontrent toute la priorité que l’Etat ivoirien accorde à la vaccination pour une résilience effective de notre système de santé, en garantissant la protection de chacun contre les maladies évitables par la vaccination », a déclaré Raymonde Goudou Coffie sur l’esplanade de la mairie de Port-Bouët. Elle a rappelé aux mères, chefs coutumiers et religieux et aux préfets l’importance de la vaccination des enfants. A travers le slogan « les vaccins...

