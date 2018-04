Côte d’Ivoire/ Les auditeurs de la 7è promotion en management des OPA reçoivent leurs diplômes

Le Directeur général de l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER), Dr Sidiki Cissé.

Abidjan, 20 avr (AIP)-L’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER) a organisé jeudi, au centre de formation Bingerville-Lamé, une cérémonie de remise de diplômes aux auditeurs de la 7ème promotion en management des Organisations professionnelles agricoles (OPA). Selon un communiqué parvenu à l’AIP, ces auditeurs ont subi une formation de 12 mois dont six mois de stage mémoire sur le terrain dans les sociétés coopératives ou auprès de partenaires. Cette formation qualifiante destinée aux étudiants de niveau BAC +4 offre des opportunités d’emploi dans plusieurs structures entre autres les collectivités locales, les ONG nationales et internationales, les sociétés privées, les structures de conseil agricole, les sociétés coopératives et les institutions...

