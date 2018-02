Côte d’Ivoire/ La 6ème édition du Witcom Quiz lancée

L'initiateur du Witcom Quiz, Mel Akpa ( à gauche) et son chargé de relations extérieures, Kossonou Franck-Eric.

Abidjan, 07 fév (AIP) – La sixième édition du jeu concours de l’excellence, Witcom Quiz, mettant en compétition les établissements de formation en communication, a été lancée, mercredi. Pour cette 6ème édition, quatre écoles tenteront de ravir sa couronne à l’Institut Universitaire d’Abidjan vainqueur de l’édition 2017. Ce sont l’Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique, l’Ecole supérieur de la mer du groupe Intellect Afrique, l’Université méthodiste de Côte d’Ivoire et l’Ecole supérieure de multimédia d’Abidjan. Les écoles s’affrontent par équipe autour de plusieurs disciplines. Face à la presse, le président concepteur du Witcom, Mel Akpa a rappelé que ce jeu, dont le but principal est l’approfondissement des...

