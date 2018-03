Côte d’Ivoire/ La 5ème édition du Forum de l’emploi et de l’entrepreneuriat féminin les 16 et 17 mars à Abidjan

La commissaire générale du FEEF, Mme Sandrine Roland appelle les femmes à se mobiliser autour de l'évènement.

Abidjan, 05 mars (AIP)- La 5ème édition du Forum de l’emploi et de l’entrepreneuriat féminin (FEEF) se tiendra, les 16 et 17 mars, à Abidjan, avec pour thème »osez réaliser vos rêves ». Plateforme d’échanges et de valorisation des compétences féminines, le Forum de l’emploi et de l’entreprenariat féminin, organisé par Alpha omega service (AOS) est un rendez-vous incontournable de la femme ivoirienne active. Procédant vendredi, au lancement dudit événement, la commissaire générale, Mme Sandrine Roland, a annoncé de grandes innovations telles que le dialogue des générations, une manière de construire les femmes de demain. Selon elle, le dialogue des générations est une plate-forme qui mettra face à face des dames accomplies d’un côté et de...

