Côte d’Ivoire/ La 4e édition de la Foire, Forum carnaval lancée à Bouaké

Cérémonie de lancement de la Foire Forum Carnaval de Bouaké

Bouaké, 11 fév (AIP)- La 4e édition de la Foire-Forum-carnaval de Bouaké, rendez-vous culturel et économique, se tiendra du 26 février au 4 mars, ont annoncé, samedi, à Bouaké, les autorités de la ville qui ont procédé au lancement de l’événement. Cette édition sera marquée par un forum sur le changement climatique qui se tiendra à l’université Alassane Ouattara sous le thème, «Les effets du changement climatique sur les régions des savanes et sahariennes: enjeux sociopolitiques et économiques». Le commissariat général annonce entre autres temps forts, un festival de danses traditionnelles, de l’animation musicale, un cross, une semaine commerciale, économique, gastronomique et culturelle et un bal masqué. Le maire de Djibo Youssouf Nicolas considère cet événement...

