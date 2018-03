Côte d’Ivoire/ La 3ème édition du salon des infrastructures d’Abidjan se tiendra du 08 au 10 novembre à Abidjan

Le ministre Amédé Kouakou a procédé au lancement du SIA 2018

Abidjan, 05 mars (AIP)-La 3ème édition du Salon des infrastructures d’Abidjan (SIA) se tiendra du 08 au 10 novembre, à Abidjan avec pour thème principal « Penser l’aménagement du territoire en intégrant les réseaux intelligents », selon un communiqué à l’AIP. Procédant jeudi, au lancement de l’événement à Abidjan, le ministre des Infrastructures économiques, Amédé Kouakou, a relevé que le SIA est devenu une référence actuellement en Côte d’Ivoire et un véritable espace de partages et de rencontres réunissant l’ensemble des acteurs qui croît en l’émergence de l’Afrique par le développement des infrastructures. Le commissaire général du salon, Ismaël Boga, a pour sa part précisé que le SIA se veut plus inclusif avec l’intégration de tous les...

