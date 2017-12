Côte d’Ivoire / La 2ème édition du Mahouloud des tout-petits de Tanda

Tanda, 22 déc (AIP) – La fondation espoir des enfants, une ONG musulmane de bienfaisance et de solidarité, organise samedi la deuxième édition du Mahouloud des tout-petits à la salle de mariage de la mairie de Tanda. Cette cérémonie donnera l’occasion à l’ONG d’offrir des repas (le petit-déjeuner dès 09H, le déjeuner à midi et le goûter à 16H), des habits, le coran et des cahiers à une cinquantaine d’enfants démunis de Tanda, a annoncé la responsable de la fondation, Babolo Djénéba épse Awada. Les organisateurs entendent aussi permettre à ces enfants, surtout les orphelins, de vivre des moments inoubliables en cette période de fêtes de Noël et de la saint Sylvestre. AIP si/ra/kp

